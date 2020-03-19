Защитник «Рейнджерс» Линдгрен: пытаться остановить Овечкина или Макдэвида — это круто

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен поделился впечатлениями от дебютного полноценного сезона в НХЛ.
«Мне нравится играть против главных звёзд соперников. Смотреть на таких парней, как Александр Овечкин или Коннор Макдэвид, и пытаться их остановить, закрыть — это круто. Мы с Адамом Фоксом играем в одной паре, но в разных стилях. Адам любит подключаться к атакам, мне больше по душе игра сзади.
Думаю, что это хорошо сочетается. Приятно иметь доверие тренера. Это то, что все ищут, все хотят. У нас с Фоксом есть химия, поэтому нужно продолжать быть уверенными в себе и показывать хороший хоккей в каждом матче», — приводит слова Линдгрена Lohud.
22-летний Линдгрен набрал 14 (1+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+16».
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