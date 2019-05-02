Адам Фокс подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с защитником Адамом Фоксом, информирует официальный сайт «рейнджеров». Напомним, 30 апреля права на 21-летнего хоккеиста «Рейнджерс» выменяли у «Каролины Харрикейнз».



В активе защитника пока нет матчей в Национальной хоккейной лиге. Фокс провёл три сезона в студенческой лиге за Гарвардский университет. В нынешнем сезоне защитник в 33 матчах набрал 48 (9+39) очков.



Напомним, Фокс в составе сборной США примет участие в чемпионате мира 2019 года. Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.