Антипов — об отъезде легионеров «Салавата»: нехорошо, что клуб создал такой прецедент

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов прокомментировал остановку чемпионата КХЛ из-за коронавируса и дал оценку отъезду легионеров «Салавата Юлаева» из России.
«Ситуация с коронавирусом коснулась всего мирового спорта. Понятно, что какое-то решение надо было принимать и нашим спортивным федерациям, и лигам. Это неприятно, но из ситуации надо выйти с наименьшими потерями. Не паниковать и при возможности доиграть плей-офф в КХЛ. Думаю, лига и руководители нашего хоккея обязательно найдут верное решение, чтобы этот сезон был доигран.
Что касается ситуации, связанной с отъездом легионеров «Салавата Юлаева», то следил за событиями, как за сериалом или матчами плей-офф: каждый день новая информация, даже увлекательно. А если серьёзно, то жаль, что такая ситуация вообще стала возможной. Иностранцы уехали, а российские игроки остались. Хотя контракты и требования ко всем должны быть одинаковыми. И нехорошо, что клуб создал такой прецедент в не самый подходящий для этого момент», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».
- 19 марта 2020
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