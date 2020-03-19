«Улетели в последний момент. В Россию я не вернусь». Умарк перепугался, увидев свои слова

«Чемпионату» стало известно, что всем хоккеистам, сотрудникам и персоналу уфимского «Салавата Юлаева» предоставлены официальные выходные дни вплоть до 30 марта. На 1 и 2 апреля в уфимской команде запланированы медицинские осмотры. В этой связи легионеры юлаевцев могли принимать для себя решение сами – улетать из Уфы или нет.
По нашей информации, ещё 17 марта чартер с иностранцами «Салавата» улетел в Хельсинки. Юха Метсола, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен остались с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.
Отметим, что Умарк и все остальные легионеры «Салавата» одними из первых обратились к КХЛ и её новому руководству в лице президента Алексея Морозова с тем, чтобы остановить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Позднее их поддержал и капитан уфимского клуба Григорий Панин.
Умарк, к слову, был признан лучшим нападающим первого раунда Кубка Гагарина — 2020, одержав вместе с командой победы в четырёх из шести матчей серии с «Авангардом» и набрав в них 12 (1+11) очков. Шведский форвард «Салавата Юлаева» лишь в одной из шести встреч серии набрал менее двух очков, а в третьем матче отметился ассистентским хет-триком. Умарк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+7».
Сегодня, 19 марта, в Швеции, на родине Умарка, вышло интервью с Линусом. Разговор опубликовало известное издание Expressen.
«Мы улетели из России в самый последний момент. И я не вернусь. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно. Мы вместе с финскими игроками «Салавата» — Метсолой, Манниненом и Хартикайненом наметили планы по отъезду из России. Платил ли я за всех? Нет, мы разделили расходы.
Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь. Я не знаю, как там они всё решат. Всё время то назад, то вперёд — совершенно разные сообщения. Все слышали, что страны закрывают границы, и всем хотелось уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьёй.
Что будет дальше? Буду проводить время с семьёй. Если же вы имеете в виду моё хоккейное будущее, то… Посмотрим. Сейчас я об этом не слишком много думаю. Возвращение в «Лулео»? Вряд ли. Вероятно, я уеду куда-то за границу», — заявил Умарк, исходя из публикации.
Однако уж больно «борзым», как сразу показалось, выглядело интервью со шведской звездой. Особенно учитывая тот факт, что Умарк давным-давно выступает в КХЛ и за «Салават», хорошо знаком с руководством клуба и никогда не позволит себе каких-то радикальных высказываний в адрес уфимцев.
«Чемпионат» решил связаться с Линусом и выслушать его точку зрения. Действительно ли один из самых звёздных игроков Континентальной лиги мог сказать такие громкие слова?
Наш звонок и рассказ о том, что написали со слов Линуса в ведущем шведском СМИ, поверг скандинава в состояние лёгкого шока. Оказывается, ничего подобного местным журналистам нападающий не говорил. За него просто-напросто «додумали».
«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад. Сейчас я рад быть дома, вместе с родными. Но если сезон возобновится, то я, конечно, приеду в команду.
Откуда взялись эти слова в шведской прессе? Я уже позвонил журналисту потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — заявил Линус.
Но самое интересное, что едва ли не сразу издание Expressen действительно опровергло написанное ими со слов Умарка. А если быть более точным, то шведы просто изменили кусок его интервью, удалив и переоформив додуманную часть. Собственно, как и обещал сам Линус, ведь он лично позвонил недобросовестному журналисту.
- 19 марта 2020
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07
-
20:00
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:54
-
17:24
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05