«Юность» разгромила «Динамо-Молодечно». Кроме Беларуси, в хоккей нигде не играют

Минская «Юность» в свой день рождения разгромила «Динамо-Молодечно» со счётом 6:0 и вышла финал Кубка президента. Стоит отметить, что подавляющее число профессиональных хоккейных лиг мира прервали свои сезоны из-за эпидемии коронавируса.

«Юность»:



И. Брикун;

Мажуга – Ногачев, Стефанович – Дрозд – Дроздов;

Казакевич – Бокун, Цыганов – Мальцев – Когалев;

Мицкевич – Ерёменко, Гайнетдинов – Кашкар – Колготин;

Черников – Кулаков – Лопачук, Антонов, К. Брикун.



«Динамо» Мл:



Осипков, Толопило;

Устиненко – Шелег, Амброжейчик – Нестеров – Кучкин;

Денисов – Бадун, Мартынов – Боярчук – Сытый;

Летов – Ерохо, Грецкий – Волков – Литвинов;

Спешилов – Пышкайло – Журня, Козорез.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.