«Юность» разгромила «Динамо-Молодечно». Кроме Беларуси, в хоккей нигде не играют

Минская «Юность» в свой день рождения разгромила «Динамо-Молодечно» со счётом 6:0 и вышла финал Кубка президента. Стоит отметить, что подавляющее число профессиональных хоккейных лиг мира прервали свои сезоны из-за эпидемии коронавируса.
«Юность»:
И. Брикун;
Мажуга – Ногачев, Стефанович – Дрозд – Дроздов;
Казакевич – Бокун, Цыганов – Мальцев – Когалев;
Мицкевич – Ерёменко, Гайнетдинов – Кашкар – Колготин;
Черников – Кулаков – Лопачук, Антонов, К. Брикун.
«Динамо» Мл:
Осипков, Толопило;
Устиненко – Шелег, Амброжейчик – Нестеров – Кучкин;
Денисов – Бадун, Мартынов – Боярчук – Сытый;
Летов – Ерохо, Грецкий – Волков – Литвинов;
Спешилов – Пышкайло – Журня, Козорез.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.
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