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«Юность» разгромила «Динамо-Молодечно». Кроме Беларуси, в хоккей нигде не играют

«Юность» разгромила «Динамо-Молодечно». Кроме Беларуси, в хоккей нигде не играют
Хоккей / Прочие 0

Минская «Юность» в свой день рождения разгромила «Динамо-Молодечно» со счётом 6:0 и вышла финал Кубка президента. Стоит отметить, что подавляющее число профессиональных хоккейных лиг мира прервали свои сезоны из-за эпидемии коронавируса.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
19 марта 2020, четверг. 19:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
6 : 0
Динамо-Молодечно
Молодечно
1:0 Стефанович (Брикун, Мажуга) – 18:08' (5x5)   2:0 Дроздов – 26:41' (5x5)   3:0 Кашкар (Стефанович, Дроздов) – 34:25' (5x5)   4:0 Кашкар (Цыганов, Когалев) – 34:41' (5x5)   5:0 Кулаков (Дроздов, Стефанович) – 35:50' (5x4)   6:0 Цыганов (Мальцев, Кашкар) – 49:04' (5x3)

«Юность»:

И. Брикун;
Мажуга – Ногачев, Стефанович – Дрозд – Дроздов;
Казакевич – Бокун, Цыганов – Мальцев – Когалев;
Мицкевич – Ерёменко, Гайнетдинов – Кашкар – Колготин;
Черников – Кулаков – Лопачук, Антонов, К. Брикун.

«Динамо» Мл:

Осипков, Толопило;
Устиненко – Шелег, Амброжейчик – Нестеров – Кучкин;
Денисов – Бадун, Мартынов – Боярчук – Сытый;
Летов – Ерохо, Грецкий – Волков – Литвинов;
Спешилов – Пышкайло – Журня, Козорез.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.

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