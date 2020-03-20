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В Госдуму внесён законопроект о правилах перехода игроков в иностранные клубы

В Госдуму внесён законопроект о правилах перехода игроков в иностранные клубы
Хоккей / КХЛ 0

Президент ФХР, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк и глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв внесли в Госдуму пакет законопроектов, регламентирующий трансферы спортсменов.

Как отметил Михаил Дегтярёв, в настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит ограничений, связанных с переходом атлетов. Согласно поправкам, договор оказания услуг по спортивной подготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации. Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации.

Депутат считает, что принятие законопроекта позволит защитить права и законные интересы государственных и муниципальных спортивных школ.

«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят. Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают», — приводит слова Дегтярёва «Парламентская газета».

Депутат подчеркнул, что компенсации при переходе должны учитывать расходы школ на «выращивание» спортсменов», а федерации должны определять правила и условия переходов.

Ещё один проект предлагает дополнить закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к деятельности спортивных агентов, которые занимаются трудоустройством спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Минспорт России будет разрабатывать требования к их работе. По словам Михаила Дегтярёва, в России профессиональную деятельность осуществляют более 1000 спортивных агентов.

«При этом законодательство о физической культуре и спорте не содержит достаточных требований к порядку их допуска к работе с позиции государственного регулирования. Это непорядок», — заявил Дегтярёв.

Он отметил, что некоторые спортивные федерации установили обязанность агентов прохождения процедуры обязательной аккредитации. Но в большинстве видов спорта аккредитация для агентов не требуется.

Ещё два законопроекта направлено на уточнение полномочий общероссийских спортивных федераций в области заключения договоров со спортсменами и совершенствование порядка заключения контрактов с иностранными организациями.

«В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж. Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утверждёнными российскими спортивными федерациями», — добавил Дегтярёв.

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