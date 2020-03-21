Фазель — об отмене ЧМ-2020: это жестокая реальность, с которой нужно смириться

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.



«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. ИИХФ должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью", — цитирует Фазеля официальный сайт организации.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса