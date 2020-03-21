Кожевников — об отмене ЧМ-2020 по хоккею: для телевидения это кошмар, оно само себя убьёт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса.



«Когда эта инфекция началась, было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят. В России ещё не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, где я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьёзно. Им легче потерять деньги, чем народ. Швейцарцы всего страшно боятся, поэтому было понятно, что рисковать там не намерены. Обидно за весь спорт, не только за хоккей. Для телевидения вообще наступает кошмар. Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьёт», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса