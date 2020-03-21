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Шипачёв показал, как готовит плов во время паузы из-за коронавируса

Шипачёв показал, как готовит плов во время паузы из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв показал, как проводит паузу в сезоне КХЛ из-за коронавируса. Форвард приготовил семье плов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В розыгрыше Кубка Гагарина был проведён только первый раунд, после чего «Барыс» и «Йокерит» отказались от дальнейшего участия в плей-офф.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф
Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.
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