Второй игрок «Оттавы» заразился коронавирусом

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» сообщил, что коронавирус обнаружен ещё у одного игрока клуба. Ранее неназванный игрок «сенаторов» стал первым хоккеистом НХЛ, заразившимся коронавирусом. Несколько СМИ сообщили, что заболел россиянин Никита Зайцев.



Заразившийся игрок принимал участие в последней выездной серии «Оттавы». Сообщается, что проверку прошли все 52 человека, ставшие частью выезда. У 44 человек симптомов коронавируса не обнаружено, ещё восемь прошли проверку.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

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