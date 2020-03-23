Селянне — президенту Финляндии: ваша политика против этого ужасного вируса бесполезна

Знаменитый в прошлом финский нападающий Теэму Селянне выступил с критикой и обращением в адрес президента страны Саули Ниинисто и премьер-министра Санну Марин. Финская Вспышка призвал принять более жёсткие меры в борьбе с распространением коронавируса.



«Ваша политика предупреждения этого ужасного вируса бесполезна. Сейчас настаёт самое последнее время, чтобы сказать «стоп» этому безумцу. Мы уже опоздали. Аптеки и продуктовые магазины открыты, всё остальное — закрыто. Блокируйте, пожалуйста, нужна строжайшая изоляция», — написал Селянне в «Твиттере».



К своему посланию он прикрепил картинку из «Винни-Пуха» Алана Милна с диалогом: «Куда мы идём, Пух?» — эту фразу говорит Пятачок. «Домой. Потому что идти домой — это лучшее занятие прямо сейчас».