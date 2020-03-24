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Фридман: CHL сегодня объявит об отмене плей-офф и Мемориального кубка

Фридман: CHL сегодня объявит об отмене плей-офф и Мемориального кубка
Хоккей / Прочие 0

Эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что главная юниорская лига Канады (CHL) не планирует возобновлять сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По информации журналиста, сегодня, 24 марта, CHL объявит об отмене плей-офф и Мемориального кубка.

CHL, Американская хоккейная лига (АХЛ) и главная юниорская лига США (USHL) приостановили проведение чемпионатов из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.

Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах
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