Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.

«Пока преждевременно говорить, каковы будут обстоятельства возобновления игры, но мы готовы следовать указаниям соответствующих органов здравоохранения», — сообщается в пресс-релизе НХЛ.

В данный момент сезон в НХЛ, как и в подавляющем большинстве других спортивных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.