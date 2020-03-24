«Мэдисон Сквер Гарден» может быть переоборудован под больницу для борьбы с коронавирусом

«Мэдисон Сквер Гарден» предложил властям штата Нью-Йорк использовать все свои помещения в качестве больницы для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает журналист ESPN Кит Ольберманн в своём «твиттере».

Сообщается, что губернатор штата Эндрю Куомо с благодарностью отказался от предложения, но в случае необходимости власти могут вернуться к обсуждению.

Напомним, «Мэдисон Сквер Гарден» является домашней ареной клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Никс» из НБА.

В данный момент сезон в НХЛ, как и в подавляющем большинстве других спортивных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.