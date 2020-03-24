Из-за коронавируса CHL отменила плей-офф. Кубок не будет разыгран впервые за 102 года

Канадская хоккейная лига (CHL) на официальном сайте объявила об отмене плей-офф и розыгрыша Мемориального кубка из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, сезон завершён для команд, представляющих QMJHL, OHL и WHL – юниорскую лигу Квебека, юниорскую лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу. Ранее аналогичные решения по отдельности приняли все лиги.

Розыгрыш Мемориального кубка должен был состояться в Келоуне с 22 по 31 марта. В нём должны были принять участие чемпионы всех трёх лиг и клуб-хозяин. Примечательно, что этот сезон станет первым в более чем 100-летней истории трофея, когда он не будет разыгран. Мемориальный кубок был учреждён перед сезоном-1918/1919 в память о канадских хоккеистах, погибших в ходе Первой мировой войны.