«Металлург» поднимет под своды домашней арены свитер Мозякина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что на домашней арене клуба поднимут именной свитер нападающего Сергея Мозякина. Напомним, ранее функционер сообщил, что Мозякин отказался от предложенного нового контракта.



«Мы пригласим Мозякина на мемориал Ромазана, хотим увековечить его майку под куполом ледового дворца. Если даже расстанемся. Сергей – взрослый и самостоятельный человек, он принимает решение самостоятельно. Мы что могли сделали. Думаю, в предыдущие сезоны мы его не обижали ни в заработной плате, ни вниманием нашего президента. Но всё меняется в этой жизни. Тот же Илья Ковальчук уходит с зарплаты в 6 миллионов на 500 тысяч, трезво оценивая свои силы», — приводит слова Ласькова РИА «Новости».

Ласьков: Мозякина не устроило предложение «Металлурга». Он свободный агент