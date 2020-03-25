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«Тампа-Бэй» пожертвует 500 тысяч обедов в связи с пандемией коронавируса

«Тампа-Бэй» пожертвует 500 тысяч обедов в связи с пандемией коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о начале благотворительной акции.

Клуб пожертвует 500 тысяч обедов детям, пожилым людям и семьям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, а также другим категориям населения, которые могли пострадать от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Игроки «Тампы» во главе с капитаном команды Стивеном Стэмкосом будут помогать раздавать еду. Клуб призвал болельщиков, у которых есть такая возможность, также помогать нуждающимся.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено.

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