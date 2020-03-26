К. Рууту: ходили разговоры, что европейцы из НХЛ создадут своё объединение

Известный в прошлом финский нападающий Кристиан Рууту, работающий в настоящее время скаутом «Лос-Анджелес Кингз», рассказал о влиянии эпидемии коронавируса на свою работу.



«Я продолжаю делать списки молодых игроков и составлять рекомендации, основываясь на той информации, которая была собрана ранее. Поиск талантов — это как марафон. У кого-то мог быть плохой матч, но это не должно влиять на картину в целом. Конечно, любой мог бы выстрелить на чемпионате мира, но такие случаи редки. Мы ищем игрока, который был бы лучшим за несколько лет, а не того, кто лучше на данный момент.



В какой-то момент ходили разговоры, что игроки из Европы создадут своё объединение хоккеистов, но и здесь границы закрыты. Кроме того НХЛ хочет, чтобы все хоккеисты проходили тестирование в одном месте. Как быть с зарплатой? Нам пока платят. Расходы клубов сократились, потому что нет поездок. Но если осенью не начнём играть, увольнения вполне возможны. Пока что никто не знает, что на самом деле происходит», — приводит слова Рууту Iltalehti.