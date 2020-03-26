Главный врач МХК «Динамо» Дмитрий Гаврилов скончался на 60-м году жизни
Главный врач молодёжной команды московского «Динамо» Дмитрий Гаврилов ушёл из жизни в возрасте 59 лет, сообщает пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб «Динамо» Москва и коллектив МХК «Динамо» выражают глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Александровича. Хоккейная семья понесла невосполнимую утрату. Все наши мысли вместе с вами», — говорится в заявлении бело-голубых.
Гаврилов скончался утром 26 марта. Причины смерти не называются.
Напомним, Молодёжная хоккейная лига приостановила розыгрыш плей-офф до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В 1/8 финала бело-голубые уступили «Красной Армии» со счётом 1-3.
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