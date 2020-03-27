Тренер вратарей СКА: было ясно, что коронавирус создаст серьёзные проблемы и в России

Тренер по индивидуальной подготовке вратарей питерского СКА Марко Торениус рассказал о том, как добирался из России на родину в Финляндию в условиях пандемии коронавируса.



«Сейчас я уже в Финляндии. Что касается долгой паузы, когда мы ждали решения относительно продолжения сезона в КХЛ, то было противно и волнительно. Неопределённость разочаровывала, много мыслей приходило в голову. После объявления окончания сезона я с облегчением узнал, что могу спокойно на машине пересечь границу. В конце концов, было ясно, что коронавирус в итоге создаст серьёзные проблемы и в России. Никакое продление сезона в такой ситуации не было бы успешным.



Моё будущее полностью открыто. Я не могу сказать, хочу ли вернуться в Россию. Ближайшие планы — дом, карантин и баня», — приводит слова Торениуса Ilta-Sanomat

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