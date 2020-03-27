ЦСКА и «Салават Юлаев» выиграли первые «матчи» виртуального розыгрыша Кубка Гагарина

Завершились первые «матчи» виртуального розыгрыша плей-офф КХЛ. Из-за досрочной отмены досрочного сезона КХЛ лига решила запустить виртуальный розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина, в котором победитель определится благодаря голосованию болельщиков в «ВК», «Твиттере», «Одноклассниках» и «Инстаграме».
Каждый день в соцсетях КХЛ будет проводить виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «игре» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до 4 побед, каждый «матч» будет длиться 12 часов (c 8:00 до 20:00 мск).
В первых «матчах» ЦСКА и «Салават Юлаев» набрали больше голосов, обойдя соперников в лице «Динамо» и «Ак Барса» соответственно.
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