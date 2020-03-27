Гендиректор «Сибири»: хочу, чтобы в КХЛ больше не звучала фраза «базовый клуб сборной»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский считает, что КХЛ активно развивается в правильном направлении.

Я не вижу спада, это ваши наблюдения. Мне кажется, что, наоборот, всё происходит достаточно неплохо. Есть непредсказуемость результатов. Это главное в спорте, а вовсе не любовь или ненависть. Хочется ведь интриги. Дай бог, чтобы на Западе со следующего года было бы так же интересно, как было в этом году на Востоке. А спады команд… Это временные трудности, которые не мешают общему результату по всей дистанции. Это комариный укус. Поэтому хочется равной борьбы, чем НХЛ и берёт. А то, что в НХЛ уезжают лучшие, так это всегда так было. Скажу крамолу: и будут туда уезжать лучшие. Потому что это абсолютно безальтернативно лучшая лига мира, где собраны лучшие хоккеисты. Не страшно ли такое говорить? Абсолютно нет. Это же очевидные вещи! Чего тут особенного? Альтернативы пока никакой нет, но КХЛ развивается в правильном направлении очень активно. В НХЛ непредсказуемость результатов — это вообще главное. Это как раз то самое, что нам очень нужно. Могу сказать ещё одну крамолу: я очень хочу, чтобы в российском чемпионате больше никогда не звучала фраза «базовый клуб сборной». Это то, что больше всего мешает как раз развитию хоккея», — сказал Фастовский в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В полном объёме интервью с Фастовским публикуется на «Чемпионате».