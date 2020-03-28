Кронвалль: решение о завершении карьеры ещё не принято, нужно набраться терпения

Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль заявил, что покидает ярославский клуб, но ещё окончательно не решил завершать карьеру.

«Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков за то время, что я провёл в Ярославле. Это было очень хорошее время в моей карьере. Но теперь я решил покинуть Ярославль. И пока не могу объявить, что окончательно завершаю карьеру. Решение ещё не принято. Всё зависит от того, в каком состоянии будет моё тело. Нельзя рисковать своим здоровьем.

У меня есть несколько предложений. Правда, это тренерская работа или работа на телевидении. Нужно набраться терпения», — приводит слова Кронвалля Aftonbladet.

За восемь сезонов в клубе хоккеист провёл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очко. Кронвалль является самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан в сезоне-2011/2012 защищал цвета «Северстали». В общей сложности в КХЛ шведский защитник сыграл 553 матча, забросив 59 шайб и сделав 161 голевую передачу.