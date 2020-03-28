«Шахтёр» обыграл «Юность» и сравнял счёт в финале чемпионата Беларуси

Минская «Юность» на домашней площадке проиграла солигорскому «Шахтёру» со счётом 2:3 во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Общий счёт в противостоянии стал равным — 1-1.
Команда хозяев открыла счёт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Даниил Бокун. «Шахтёр» сумел быстро отыграться усилиями нападающего Ильи Камбовича. К 48-й минуте «Шахтёр» обеспечил себе преимущество в два гола, оба точных броска записал в свой актив форвард Данила Карабань. На 55-й минуте «Юность» сократила отставание усилиями Михаила Стефановича, но сравнять счёт не сумела.
Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, не остановившийся из-за коронавируса. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
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