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«Шахтёр» обыграл «Юность» и сравнял счёт в финале чемпионата Беларуси

«Шахтёр» обыграл «Юность» и сравнял счёт в финале чемпионата Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Минская «Юность» на домашней площадке проиграла солигорскому «Шахтёру» со счётом 2:3 во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Общий счёт в противостоянии стал равным — 1-1.

Команда хозяев открыла счёт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Даниил Бокун. «Шахтёр» сумел быстро отыграться усилиями нападающего Ильи Камбовича. К 48-й минуте «Шахтёр» обеспечил себе преимущество в два гола, оба точных броска записал в свой актив форвард Данила Карабань. На 55-й минуте «Юность» сократила отставание усилиями Михаила Стефановича, но сравнять счёт не сумела.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 2-й матч
28 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
2 : 3
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
1:0 Бокун (Лопачук, Парфеевец) – 09:09' (5x5)   1:1 Камбович (Крикуненко) – 09:24' (5x5)   1:2 Карабань – 32:37' (5x5)   1:3 Карабань – 47:37' (5x5)   2:3 Стефанович (Дроздов, Бокун) – 54:34' (6x5)

Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, не остановившийся из-за коронавируса. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.

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