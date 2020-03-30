Тренерский штаб «Йокерита» пополнили два специалиста

В тренерском штабе финского «Йокерита» произошли перестановки, информирует официальный сайт клуба из Хельсинки. В число ассистентов Лаури Марьямяки вошли Пекка Кангасалуста и Ари-Пекка Паюлуома. В тренерском штабе остались также Тони Вирта, Томи Мяки, Херо Мали и Маркус Кеттеррер.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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