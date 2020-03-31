Президент «Авангарда» Сушинский поиграл в футбол на карантине
Президент «Авангарда» Максим Сушинский опубликовал в «Инстаграме» видео игры в футбол в условиях карантина.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
С 1996 по 2005 год Сушинский провёл за «Авангард» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 238 передач. В сезоне-2003/2004 стал с омской командой чемпионом России, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004).
В январе 2018 года знаменитый в прошлом нападающий вошёл в совет директоров «Авангарда». В минувшем сезоне команда Боба Хартли завершила выступление на стадии первого раунда плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).
Ранее президент омского клуба провёл силовую тренировку на тренажёре и призвал всех болельщиков оставаться дома.
«Оставайтесь дома». Видео тренировки президента «Авангарда» Максима Сушинского
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