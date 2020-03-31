Умер известный хоккеист Алексей Фроликов

На 64-м году жизни скончался прославленный нападающий Алексей Викторович Фроликов, информирует официальный сайт московского «Динамо».



«Воспитанник московского «Динамо» впервые заявил о себе на молодёжном чемпионате мира в 1977 году, где стал лучшим бомбардиром сборной СССР. В составе бело-голубых Алексей Викторович неоднократно завоевывал медали первенства страны, а также выигрывал Кубок СССР.



Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», — указано в сообщении клуба.



За карьеру Фроликов выступал в московском «Динамо», рижском «Динамо», «Эссяте», «Пардаугаве» и «Сентерсе».