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Умер известный хоккеист Алексей Фроликов

Умер известный хоккеист Алексей Фроликов
Хоккей / КХЛ 0

На 64-м году жизни скончался прославленный нападающий Алексей Викторович Фроликов, информирует официальный сайт московского «Динамо».

«Воспитанник московского «Динамо» впервые заявил о себе на молодёжном чемпионате мира в 1977 году, где стал лучшим бомбардиром сборной СССР. В составе бело-голубых Алексей Викторович неоднократно завоевывал медали первенства страны, а также выигрывал Кубок СССР.

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», — указано в сообщении клуба.

За карьеру Фроликов выступал в московском «Динамо», рижском «Динамо», «Эссяте», «Пардаугаве» и «Сентерсе».

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