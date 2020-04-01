Флёри: за день с детьми я устаю больше, чем от игры в хоккей

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал, что карантин из-за коронавируса даётся ему непросто из-за трёх детей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно остановлен из-за пандемии коронавируса.



«Занимаясь весь день с детьми, я устаю больше, чем играя в хоккей», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Ранее хоккеисты из НХЛ показали, как тренируются на карантине вместе с собаками.