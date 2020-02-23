Любимые вратари Овечкина. Кому и сколько забивал главный русский снайпер в НХЛ

Александр Овечкин – наводит страх на всех вратарей НХЛ с 2005 года, но некоторые из них стали для него излюбленными клиентами. «Чемпионат» собрал статистику по всем голкиперам, которые пропустили от капитана «Вашингтона» не менее 10 шайб.

Больше всех досталось Хенрику Лундквисту и Марку-Андре Флёри. И это неудивительно, ведь голкипер «Рейнджерс» всю карьеру играет в том же дивизионе, что и «Вашингтон», а Флёри провёл в «Питтсбурге» 13 лет, а перейдя в «Вегас», встречался со «столичными» в финале Кубка Стэнли.

Лундквист

Лундквист и Овечкин дебютировали в НХЛ в 2005 году и всё это время играют в одной конференции, пять раз встречались в плей-офф. В регулярном чемпионате капитан «Вашингтона» был безжалостен к шведскому вратарю – 24 гола, половина из которых была забита в большинстве. Но когда дело доходило до плей-офф, удача чаще сопутствовала «Рейнджерс». Они выиграли три из пяти серий, а последняя встреча стала самой памятной. Овечкин забил три гола в семи матчах во втором раунде 2015 года, но «Рейнджерс» отыграли с 1-3, и Лундквист в последних играх был бесподобен.

Интересно, что шведский голкипер продолжает удерживать первое место в этом рейтинге, хотя не пропускал от Овечкина с осени 2018 года – на протяжении трёх встреч. Да и «любимым» вратарём капитана «Вашингтона» он стал только потому, что играл с ним несчётное количество раз. В среднем Лундквист пропускает меньше 0,5 шайбы от Овечкина за игру – по сравнению с другими, даже не менее именитыми голкиперами, это превосходный результат.

«В лиге есть несколько выдающихся игроков, думаю, Овечкин – один из лучших снайперов всех времён, не только современности. Посмотрите, что он делает, если бы кто-то так играл лет 20 назад, думаю, он бы забил намного больше голов. Его игра очень впечатляет, он всегда максимально нацелен на ворота», — говорил Лундквист несколько лет назад, когда ещё был на пике карьеры.

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Флёри

Похожая история взаимоотношений с Овечкиным и у Флёри. Противостояние «Вашингтона» с «Питтсбургом» в эпоху Овечкина и Кросби уже успело стать классикой. И немалую роль в этой вражде сыграл вратарь «пингвинов». Чего только стоит невероятна серия в плей-офф-2009! Сразу перед глазами встаёт картинка – седьмой матч, счёт 0:0, Овечкин вырывается в контратаку один на один и Флёри делает сейв, а потом «Питтсбург» начинает громить соперника.

Единственную победу в плей-офф над «Питтсбургом» Овечкин одержал, когда Флёри уже уехал в «Вегас». Но в том году они встретились в финале Кубка Стэнли, и Овечкин отомстил по-крупному. Мало того, что «Вашингтон» выиграл в пяти матчах, так Александр забил три гола ещё и всю серию подзуживал и выводил Флёри из себя.

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Прайс

Овечкин любит играть с «Монреалем», и один из самых высокооплачиваемых вратарей мира против него просто бессилен. Пять раз Александр оформлял в его ворота дубль, ещё раз огорчил хет-триком. В плей-офф Прайс сыграл с «Вашингтоном» только две игры, и в обеих потерпел поражение. А серию для «Монреаля» выиграл поймавший кураж Ярослав Галак. Впрочем, если соперник сделал зрелищный сейв, Овечкин и сам не против отдать ему должное.

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Лехтонен

«Атланта» уже давно почила в бозе и переехала в Виннипег, но отголоски той команды слышны и сейчас. «Трэшерз» вышли в плей-офф лишь однажды за время своего существования, а вратари команды всегда много пропускали. Двое из них попали в рейтинг любимых голкиперов Овечкина и до сих пор остаются в топ-10.

Недавно журналист издания The Athletic попросил Александра вспомнить, кому он забивал больше всего. Первое имя, которое пришло ему на ум – Кари Лехтонен. В 17 матчах против «Атланты» он забил ему 16 голов, это уму непостижимо! И это при том, что был отрезок, когда Александр не мог пробить финна на протяжении пяти матчей подряд. Экзекуция Овечкиным продолжилась, даже когда Лехтонен переехал в Западную конференцию. В 10 матчах за «Даллас» он позволил Овечкину отличиться ещё шесть раз.

Дубник

Но всех вратарей одним махом переплюнул Девин Дубник, который пропускает почти по полтора гола за игру. Страшно представить, сколько раз ему мог забить Овечкин, если бы играл с ним в одной конференции. Дубник встречается с «Вашингтоном» нечасто, но за девять матчей «подарил» Овечкину два хет-трика, причём оба – в домашних матчах «Миннесоты». В этом сезоне «столичные» ещё не играли с «дикарями», и кажется, Брюсу Будро не надо ставить Дубника на эти матчи.

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Бобровский и Василевский

Россияне за последние семь лет трижды становились обладателями «Везина Трофи», но и они ничего не могут поделать с Овечкиным. Бобровский всю карьеру держался на хорошем уровне и попал в рейтинг только потому, что давно и часто играет с «Вашингтоном». Но переехав в другой дивизион, и он «поплыл» — три пропущенных шайбы в двух матчах, а ещё даже не закончился регулярный чемпионат. «Овечкин очень опасен, это один из тех игроков, о котором всегда надо помнить, когда он на льду. Важно не терять позицию в воротах, потому что он всегда ищет момент для броска», — говорит Бобровский.

Василевский всегда крайне неудачно играть против «Кэпиталз» в целом и против Овечкина в частности. Только в трёх матчах регулярных чемпионатом ему удавалось оставить русского снайпера на сухом пайке.