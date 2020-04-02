Пашков — об «Адмирале»: грядут серьёзные изменения, кризис может ударить и по другим

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Решение «Адмирала» — сильный удар по структуре КХЛ, по имиджу лиги. Видимо, лига не имеет возможности воздействовать и препятствовать этому решению с точки зрения сохранения команды на Дальнем Востоке. Конечно, это очень печально, что такое у нас происходит.
Вполне вероятно, что кризис может ударить и по другим командам. Мы же знаем, что далеко не у всех стабильное финансирование, у кого-то периодически возникали долги. В условиях борьбы с коронавирусом многие могут пойти на экстраординарные меры, особенно в отношении бюджетных планов. Не исключено, что это коснётся и сферы спорта.
После любого кризиса неизбежен восстановительный период. Идёт сильное разрушение, в том числе и спортивной жизни. Непонятно, как всё будет восстанавливаться и в какой форме. Но грядут серьёзные изменения, в этом можно не сомневаться», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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