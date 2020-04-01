Медведев: надеюсь, что «Адмирал» вернётся. Владивосток вместе с Хабаровском — наша земля

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.

«Конечно, это очень печально. Самобытный, интересный клуб, арена всегда заполнялась, хорошо очень за него болели. Владивосток вместе с Хабаровском — это наша земля. Хоккей там является одним из центров притяжения, и я надеюсь, что это временное явление и «Адмирал» вернётся», — цитирует Медведева ТАСС.

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.

Ранее решение приморского клуба прокомментировал вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский.