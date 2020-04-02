Макдона: игроки понимают уникальность ситуации и не ждут полноценных сборов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о возможности возобновления сезона в НХЛ.
«Если ситуация продлится ещё один месяц, то это не так долго, но если растянется на два или три, тогда понадобятся дополнительные три-пять дней в тренировочном лагере. Но я думаю, что игроки понимают уникальность ситуации и не ждут полноценных сборов, как перед обычным сезоном. Так что с этой точки зрения нужно готовиться немного по-другому. Если вдруг удастся провести матчи регулярного сезона, то хоккеисты будут счастливы.
«Тренерский штаб и персонал пытались нагрузить ребят по максимуму в домашних условиях. Они организовали доставку велотренажёров, эластичных лент и гантелей, чтобы под рукой было всё необходимое. Как и у большинства людей, у тебя есть определённая рутина. Я после завтрака гуляю с трёхлетней дочкой, которая толкает свой самокат. А я начинаю день, немного двигаясь», — цитирует Макдону пресс-служба НХЛ.
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