Чайка: «Аризона» привлекательна для любого игрока. У нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли
Генеральный менеджер клуба «Аризона Койотс» Джон Чайка рассказал, что хочет сохранить в команде нападающего Тейлора Холла.
«Мне кажется, что Холлу нравится жить здесь, нравится играть в нашей команде. Он всегда мечтал попасть в плей-офф, хотел получить шанс бороться за Кубок Стэнли. Мы считаем, что такой шанс у нас есть. И не только в этом году, но и в дальнейшем. Наша команда привлекательна для любого хоккеиста.
Мы будем общаться по новому контракту и дальше, но сейчас сложно вести дела такого масштаба, пока ситуация не стабилизируется. Тейлор знает, что мы думаем о нём как о человеке и игроке. Когда придёт время, мы приступим к переговорам. Но на данный момент всё отходит на второй план», — цитирует Чайку официальный сайт НХЛ.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
06:55
-
05:20
-
00:43
-
00:18
- 1 апреля 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:59
-
22:24
-
21:49
Партнерский контент