Чайка: «Аризона» привлекательна для любого игрока. У нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли

Генеральный менеджер клуба «Аризона Койотс» Джон Чайка рассказал, что хочет сохранить в команде нападающего Тейлора Холла.



«Мне кажется, что Холлу нравится жить здесь, нравится играть в нашей команде. Он всегда мечтал попасть в плей-офф, хотел получить шанс бороться за Кубок Стэнли. Мы считаем, что такой шанс у нас есть. И не только в этом году, но и в дальнейшем. Наша команда привлекательна для любого хоккеиста.



Мы будем общаться по новому контракту и дальше, но сейчас сложно вести дела такого масштаба, пока ситуация не стабилизируется. Тейлор знает, что мы думаем о нём как о человеке и игроке. Когда придёт время, мы приступим к переговорам. Но на данный момент всё отходит на второй план», — цитирует Чайку официальный сайт НХЛ.