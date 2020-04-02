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Макдэвид: запомнил первую игру против Кросби. На вбрасывании моя клюшка не коснулась льда

Макдэвид: запомнил первую игру против Кросби. На вбрасывании моя клюшка не коснулась льда
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился воспоминаниями об первой игре против капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Мне очень запомнилась первая игра против Сида. В своем дебютном сезоне я получил травму и пропустил оба матча против Сида. Так что на второй год я обязан был поехать в Питтсбург и сыграть с Сидом. Мы сыграли друг против друга на первом вбрасывании, а во время гимнов я смотрел на него и думал: „Боже мой, там стоит Сидни Кросби, и сейчас я буду против него играть“. А потом на вбрасывании моя клюшка, кажется, даже не дотронулась льда. Он очень быстро выиграл шайбу. Для меня это был особенный момент», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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