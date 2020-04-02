Макдэвид: запомнил первую игру против Кросби. На вбрасывании моя клюшка не коснулась льда

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился воспоминаниями об первой игре против капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



«Мне очень запомнилась первая игра против Сида. В своем дебютном сезоне я получил травму и пропустил оба матча против Сида. Так что на второй год я обязан был поехать в Питтсбург и сыграть с Сидом. Мы сыграли друг против друга на первом вбрасывании, а во время гимнов я смотрел на него и думал: „Боже мой, там стоит Сидни Кросби, и сейчас я буду против него играть“. А потом на вбрасывании моя клюшка, кажется, даже не дотронулась льда. Он очень быстро выиграл шайбу. Для меня это был особенный момент», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.