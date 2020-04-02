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«Оттава» временно уволит часть сотрудников из-за пандемии коронавируса

«Оттава» временно уволит часть сотрудников из-за пандемии коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» начал временно увольнять сотрудников из-за кризиса на фоне коронавируса, информирует официальный сайт команды. Часть сотрудников будет временно уволена, у другой части будут значительно сокращены рабочие часы и их оплата. Временные увольнения штатных сотрудников начнутся после использования накопленных выходных.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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