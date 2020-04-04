Тренер вратарей «Коламбуса»: сейчас никто не боится боли, став голкипером

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси поделился своим мнением об эволюции вратарской экипировки, назвав её причиной снижения результативности.



«Раньше было чего бояться, играя в воротах. Но хоккей изменился, изменилась экипировка. Страх ушёл, вратари спокойно опускаются на колени, мы движемся вперёд все быстрее и быстрее. Сейчас уже никто не боится боли, став вратарём. Поэтому снизилась результативность. В 1980-х годах матчи завершались со счетом 6:5 или 7:6, а сейчас 2:1 или 3:2. В этом виноваты вратари.



Раньше нападающие старались первый бросок нанести в район головы, а следующий низом. Я этого не понимал, будучи ребёнком», — приводит слова Легаси официальный сайт Национальной хоккейной лиги.