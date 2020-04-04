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Тренер вратарей «Коламбуса»: сейчас никто не боится боли, став голкипером

Тренер вратарей «Коламбуса»: сейчас никто не боится боли, став голкипером
Хоккей / НХЛ 0

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Мэнни Легаси поделился своим мнением об эволюции вратарской экипировки, назвав её причиной снижения результативности.

«Раньше было чего бояться, играя в воротах. Но хоккей изменился, изменилась экипировка. Страх ушёл, вратари спокойно опускаются на колени, мы движемся вперёд все быстрее и быстрее. Сейчас уже никто не боится боли, став вратарём. Поэтому снизилась результативность. В 1980-х годах матчи завершались со счетом 6:5 или 7:6, а сейчас 2:1 или 3:2. В этом виноваты вратари.

Раньше нападающие старались первый бросок нанести в район головы, а следующий низом. Я этого не понимал, будучи ребёнком», — приводит слова Легаси официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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