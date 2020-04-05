Голкипер Никита Беспалов подпишет новый контракт со «Спартаком», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Жамнова.
Беспалов пополнил состав «Спартака» в 2016 году. Действующий контракт 32-летнего хоккеиста истекает 30 апреля.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Беспалов принял участие в 19 матчах, одержав восемь побед, из которых четыре — «на ноль». В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.
Напомним, плей-офф КХЛ досрочно остановили из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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