Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Беспалов подпишет новый контракт со «Спартаком»

Никита Беспалов подпишет новый контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Никита Беспалов подпишет новый контракт со «Спартаком», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Жамнова.

Беспалов пополнил состав «Спартака» в 2016 году. Действующий контракт 32-летнего хоккеиста истекает 30 апреля.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Беспалов принял участие в 19 матчах, одержав восемь побед, из которых четыре — «на ноль». В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.

Напомним, плей-офф КХЛ досрочно остановили из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020