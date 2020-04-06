Источник: Херсли и Виклунд покинут «Спартак»

Московский «Спартак» не планирует продлевать контракт с защитниками Патриком Херсли и Тобиасом Виклундом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Действующие соглашения хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года.
Кроме того «Спартак» покидают форварды Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. Из действующих легионеров остаются в столичном клубе только голкипер Юлиус Гудачек и нападающий Робин Ганзл, соглашение с которым будет переподписано в ближайшее время.
33-летний Херсли в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) балла при показателе полезности «+2». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил три гола и отметился результативной передачей.
33-летний Виклунд в 17 матчах регулярного чемпионата заработал 3 (0+3) балла при показателе полезности «-3». В двух матчах Кубка Гагарина швед очков не набрал.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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