«Спартак» продлит контракт с Робином Ганзлом

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» подпишет новый контракт с чешским нападающим Робином Ганзлом. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 57 матчей. Робин забросил 15 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности «+9» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф Ганзл набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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