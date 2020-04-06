Форвард «Баффало» Скиннер пожертвовал $ 53 тыс. больнице из родного города

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер помог врачам родного города Маркем (провинция Онтарио, Канада) в борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба местной больницы в «Твиттере», форвард пожертвовал $ 53 тыс.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 71 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 272 тыс. человек.