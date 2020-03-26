Владелец «Баффало» пожертвует $ 1,2 млн. на помощь пострадавшим от коронавируса
Компания Pegula Sports & Entertainment, владеющая клубом Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз», пожертвует $ 1,2 млн. для помощи нуждающимся жителям Западного Нью-Йорка во время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Сэйбрз».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 120 тыс.
Ранее российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, а шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожертвовал $ 100 тыс. через свой благотворительный фонд в продовольственный банк Нью-Йорка.
Капитан «Чикаго» Тэйвз пожертвует $ 100 тыс. в сообщество по борьбе с коронавирусом
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