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Владелец «Баффало» пожертвует $ 1,2 млн. на помощь пострадавшим от коронавируса

Владелец «Баффало» пожертвует $ 1,2 млн. на помощь пострадавшим от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Компания Pegula Sports & Entertainment, владеющая клубом Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз», пожертвует $ 1,2 млн. для помощи нуждающимся жителям Западного Нью-Йорка во время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Сэйбрз».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 120 тыс.

Ранее российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, а шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожертвовал $ 100 тыс. через свой благотворительный фонд в продовольственный банк Нью-Йорка.

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