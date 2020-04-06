Бобков: когда пошла череда травмированных, я стал больше уделять внимания разминке

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал большое количество травм у хоккеистов омского клуба в нынешнем сезоне.

«Начало сезона выдалось не самым лучшим. Были серьёзные спады. Начались травмы, которые стали большой проблемой для нас, потому что основные игроки начали выбывать, и лидерство подхватили другие.

Если честно, появился страх. Травма — опасная вещь. Ты можешь выпасть на весь оставшийся сезон, как это случилось с Сашей Суднициным. Когда пошла череда травмированных, я стал больше уделять внимания разминке, следить лучше за здоровьем», — приводит слова Бобкова VtrHockey.com.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Боба Хартли проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.