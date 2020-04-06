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Бобков: никогда в конкуренции не вижу ничего плохого

Бобков: никогда в конкуренции не вижу ничего плохого
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о конкуренции с Эмилем Гариповым за место в основе омского клуба.

«Конкуренция всегда важна для любого человека, потому что она придаёт мотивацию, чтобы становиться лучше с каждым днём. Я не вижу ничего плохого, когда в команде на одной позиции две сильные и целеустрёмленные личности. Я командный игрок и работаю на результат. Если тренерский штаб посчитает, что с другим вратарём у них будет победа, а со мной — нет, значит надо ещё больше уделить внимание тренировкам. Я никогда в конкуренции не вижу ничего плохого, скорее больше извлекаю для себя положительных вещей», — приводит слова Бобкова VtrHockey.com.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Боба Хартли проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

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