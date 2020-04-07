Беттмэн: НХЛ рассматривает все варианты. Нужно принимать во внимание здоровье нации

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.
«НХЛ, как и все другие лиги, рассматривает все возможные варианты. Мы хотим быть готовыми к тому моменту, как получим зелёный свет. Но это не так просто, потому что зелёный свет, скорее всего, будет дан не во всех местах страны. В некоторых местах можно будет играть, а в других — нет.
Ещё раз — мы рассматриваем все варианты. Никаких решений ещё не было принято и ничего ещё не было исключено. Одним из ключевых факторов будет время. Потому что нам нужно принимать во внимание следующий сезон, а также состояние здоровья нации. Под последним я, конечно, понимаю как Канаду, так и США.
Консультации по данному вопросу мы проводим с профсоюзом игроков. На данный момент главное значение имеет здоровье, что превалирует над остальными факторами. Но когда мы вернёмся, то должны быть уверенными, что ничто не угрожает игрокам с точки зрения способности играть и набора формы. Всё это является равноценными элементами уравнения», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.
- 7 апреля 2020
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