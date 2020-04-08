Бобровский: начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение о возможном возобновлении сезона НХЛ.
«Думаю, что начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо. Всем остаётся провести ещё по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас сохранялись неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти к плей-офф при недоигранном регулярном чемпионате было бы несправедливо», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.
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