Бобровский объяснил, почему пожертвовал работникам арены во Флориде $ 100 тыс.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский объяснил, почему решил пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса.

«Работники дворца являются важнейшей частью наших матчей и нашей поддержки. В связи с отменой всех мероприятий на арене для них наступило тяжёлое время, когда многим из них трудно кормить свои семьи. Поэтому я просто сделал то, что посчитал правильным в такой трудный для всех момент», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.

Ранее Бобровский показал, как готовится к возобновлению сезона НХЛ с помощью теннисной пушки