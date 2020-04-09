Марло: в «Питтсбурге» я получил отличный шанс побороться за Кубок Стэнли
Нападающий Патрик Марло оценил свой переход в «Питтсбург Пингвинз», высоко оценив команду.
«Я провел здесь мало времени, но всё было потрясающе. Тут отличные ребята. Считаю, что я получил ещё один замечательный шанс побороться за Кубок вместе с „Питтсбургом“. В команде всё замечательно. Я, как и все, с нетерпением жду, когда смогу выйти из дома, вернусь к нормальной жизни и начну играть.
Жизнь на карантине в Сан-Хосе? Не буду вас обманывать, домашнее обучение детей дается мне с некоторым трудом, но прошедшая неделя сложилась неплохо. У них были каникулы, так что они отдохнули и подготовились к продолжению учебы в дистанционном формате», — приводит слова Марло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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