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Марло: в «Питтсбурге» я получил отличный шанс побороться за Кубок Стэнли

Марло: в «Питтсбурге» я получил отличный шанс побороться за Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Патрик Марло оценил свой переход в «Питтсбург Пингвинз», высоко оценив команду.

«Я провел здесь мало времени, но всё было потрясающе. Тут отличные ребята. Считаю, что я получил ещё один замечательный шанс побороться за Кубок вместе с „Питтсбургом“. В команде всё замечательно. Я, как и все, с нетерпением жду, когда смогу выйти из дома, вернусь к нормальной жизни и начну играть.

Жизнь на карантине в Сан-Хосе? Не буду вас обманывать, домашнее обучение детей дается мне с некоторым трудом, но прошедшая неделя сложилась неплохо. У них были каникулы, так что они отдохнули и подготовились к продолжению учебы в дистанционном формате», — приводит слова Марло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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