Сергеев: Цулыгин — специфичный самородок. За 2 сезона мы выиграли 3 раунда плей-офф из 4

26-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев рассказал о работе под руководством Николая Цулыгина, сравнив его с Дмитрием Квартальновым и Игорем Никитиным в период своих выступлений за московский ЦСКА.

«Я работал с разными тренерами. И в Америке, и в России Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин были системными. А Николай Леонидович Цулыгин такой, знаете, специфичный самородок. Самое интересное в том, что все хают и ругают за то, что мы в сезоне плохо играем. Но за последние два сезона мы выиграли 3 раунда плей-офф из четырёх. Причём против хороших команд: «Металлург», «Автомобилист» и «Авангард».

Цулыгин, действительно, не давит на игроков. Поэтому каждый может показать свои лучшие стороны. Отсюда исходит, что мы играем не в системный хоккей, а в такой, довольно-таки атакующий, современный.

Как команда к этому относится? Всё с перепадами. Когда проигрываешь — никому ничего не нравится, а когда выигрываешь — наоборот. Видно, что в топ-играх и плей-офф ребята кайфовали от того, что в определённой ситуации мы могли сыграть не системно. Сыграть в гибкую систему, отталкиваясь от соперника. Мы можем это делать, когда он играет в один и тот же хоккей, не перестраиваясь. В этом есть своя изюминка. Ребятам по большей степени это нравится», — сказал Сергеев в прямом эфире телеканала «БСТ» в «инстаграме».

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Сергеев принял участие в 53 играх за «Салават Юлаев», отметившись 9 (2+7) набранными очками при показателе полезности «+3». В плей-офф он отыграл 6 матчей, не набрав очков, с коэффициентом полезности «+2».