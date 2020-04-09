Паремузов: ищем варианты трудоустройства Паршину, ряд клубов КХЛ проявляют к нему интерес
Хоккейный агент Сергей Паремузов заявил, что ведёт работу над трудоустройством в КХЛ нападающего Дениса Паршина. Последним клубом Паршина в КХЛ был магнитогорский «Металлург», который расторг контракт с российским форвардом в ходе сезона-2019/2020.
«По Сергею Мозякину пока новостей нет, всё, как и было прежде, без изменений. Сейчас ищем варианты трудоустройства Денису Паршину, ряд клубов КХЛ проявляют к нему интерес. Это рабочие моменты, так что трудимся, как и в случае с братьями Захарчук.
Слухи про Кагарлицкого в московском «Динамо»? У Дмитрия действующий контракт со СКА до 30 апреля 2022 года. Больше здесь комментировать нечего», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Паршин продолжит карьеру в чемпионате Словакии
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