У семьи Малкина подтвердились отрицательные тесты на коронавирус
Анна Кастерова, жена российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в «инстаграм-сториз» опубликовала результаты теста на коронавирус всей семьи, которые оказались отрицательными.
«Надо отметить», — подписала Кастерова фото с результатами теста.
«Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — добавила Анна.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 94 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 350 тыс. По состоянию на 9 апреля, в России зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения, из которых погибло 76 человек, а выздоровело – 698.
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